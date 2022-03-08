Групу із 8 чоловіків призовного віку супроводжував "провідник".

На кордоні з Молдовою затримали групу з 8 чоловіків призовного віку. Вони намагалися незаконно перетнути кордон. Серед них - син та внук Софії Ротару.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначається, що українці діяли під проводом громадянина Молдови. Саме провідник готував незаконну втечу на човні.

Усіх фігурантів затримали. УП опублікувала відео з порушниками. Сама Ротару інцидент ще не прокоментувала.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Софія Ротару відреагувала на криваві події в Україні. Вона засудила війну, яку Путін розв'язав в Україні.

"Незалежність і Свобода коштують дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні", - заявила Ротару.

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