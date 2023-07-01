Ворожу РСЗВ знищив український воїн із позивним "Рибак".

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав на відео, як російські загарбники втратили ще одну реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

Генерал-полковник не уточнив на якій саме ділянці фронту це відбулося, зазначивши лише, що ворожу РСЗВ знищив український воїн із позивним "Рибак".

"Знищення росіян триває. Ворог втрачає БМ-21 "Град" з розрахунком. Гарний постріл "Рибака", - повідомив Сирський.

Як відомо, БМ-21 "Град" - це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375.

Війна в Україні - втрати росіян на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу, 30 червня, знищено 530 окупантів та багато ворожої техніки. Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабної війни склали близько 228 тис. 870 осіб.

Тим часом командувач ОСУ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про успіхи українських військ на Таврійському напрямку - вони просуваються та знищують ворожу техніку і піхоту. За добу лише на цьому напрямку ліквідовано до двох рот російських окупантів і знищено чотири ворожі склади боєприпасів.

А в Генштабі ЗСУ розповіли, що упродовж сьогоднішньої доби, 1 липня, українські воїни уразили низку важливих об'єктів російських загарбників. Зокрема, "прилетіло" у ворожі пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів.

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