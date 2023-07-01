Наша авіація завдала за добу багато ударів по районах зосередження живої сили супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж доби українські воїни уразили низку важливих об'єктів російських загарбників, зокрема, "прилетіло" у ворожі пункти управління.

Уражено також ворожу станцію радіоелектронної боротьби, засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів, повідомив у суботу ввечері, 1 липня, Генштаб Збройних сил України у своєму зведенні. У Генштабі додали, що по пунктах управління супротивника била наша авіація та наземні сили.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління...", - зазначається у зведенні.

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За відомостями Генштабу, артилеристи й ракетники поцілили у два ворожих артилерійських засоби на вогневій позиції, у район зосередження військової техніки, озброєння та живої сили та ще в один важливий об’єкт загарбників.

Варто зазначити, що вороги упродовж доби здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах та по позиціях українських воїнів та завдали 22 авіаудари.

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Увечері 1 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни зосереджували головні зусилля на трьох напрямках - Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському. На цих напрямках відбулися понад 30 боїв.

У Генштабі зазначили, що ще на двох напрямках - Херсонському та Запорізькому, вороги зосереджують основні зусилля на тому, щоб не допустити просування наших захисників та захисниць.

Варто зазначити, що супротивник на українській землі вже зазнав колосальних втрат. В Україні втрати ворога на 1 липня 2023 року становлять приблизно 228 тис. 870 супротивників. Крім того, ліквідовано багато ворожого озброєння, у тому числі 4 тис. 162 артсистеми, 389 засобів ППО та 632 реактивні системи залпового вогню.

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