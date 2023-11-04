Сили оборони "чистять" ворожі ряди, завдаючи противнику великих втрат.

Російські окупанти вели наступальні дії на Куп'янському напрямку. Але на ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії і наразі проводить перегрупування.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська", - зазначає він.

Відео дня

Сирський повідомив, що Сили оборони за останній тиждень на Куп'янському напрямку знищили 220 окупантів, поранили - 358, а ще 5 захопили в полон.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу Збройних сил України, за минулу добу на Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Українські захисники відбили тут близько 10 атак ворога.

30 жовтня командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі телемарафону розповів, що на Куп’янському напрямку росіяни почали використовувати заборонену хімічну зброю. Ворог почав використовувати засоби масового ураження, такі як гази. В результаті їх дії дихання у бійців затрудняється, є опіки, запаморочення.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку було систематичне використання ворогом фосфору, а під Куп’янськом російські військові використовують хімію.

Вас також можуть зацікавити новини: