На обстріли російсько-окупаційних військ захисники України відкривали вогонь у відповідь.

З початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режиму тиші на Донбасі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил станом на 17:00.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Піски, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм.

Неподалік Богданівки окупанти обстрілювали позиції захисників України з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування РФ здійснили обстріл, використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчука - вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

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Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ захисники України відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації через українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін було повідомлено представників місії ОБСЄ.

У повідомленні також зауважується, що за поточну добу сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 2 га території та передали на знищення 103 вибухонебезпечні предмети.

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Автор: Таня Поляковська