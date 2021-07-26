Постраждалих госпіталізовано, їхній стан - середньої тяжкості.

За минулу добу, 25 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил поранено двох українських військових, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, а з початку поточної доби – 3 порушення.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Так, за даними штабу, у районі Новозванівки окупанти вели вогонь із озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Кримського ворог обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

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Поблизу Нью-Йорка загарбники 4 рази відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Причепилівки росіяни тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Південного окупаційні війська стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

У результаті обстрілів один український військовий зазнав осколкових поранень, ще один - бойового травмування. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан - середньої тяжкості.

На обстріли російських військ бійці ООС відповіли вогнем.

З початку доби 26 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник стріляв із протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки загарбники обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Причепилівки росіяни били з ручних протитанкових гранатометів.

Унаслідок цих обстрілів бойових втрат серед українських захисників не зафіксовано.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко