Бойових втрат серед українських військових немає.

На Донбасі з початку доби російські окупанти двічі порушили перемир'я.

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Про це йдеться у зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00.

"Протягом поточної доби, 15 лютого, на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише надвечір було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню", - сказано у зведенні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Славного, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Світлодарськ окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Віталій Саєнко