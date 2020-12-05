Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 5 грудня, у смугах відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції ОС у вечірньому зведенні.

Читайте такожЗа минулу добу бойовики двічі обстріляли ЗСУ на Донбасі, є поранений

Так, противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

«Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами», - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, зазначили в штабі.

Ситуація на Донбасі: свіжі дані

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська