Віткофф та Кушнер готові поїхати до РФ та України, але не для фотосесії, - NYT

Очільник Кремля розглядає близького друга Трампа як ключовий канал для досягнення цілей Кремля.

Президент Росії заявив, що розуміє, чому адміністрація Трампа "відволікається" на Іран. Тим часом, президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що його країна не є головним пріоритетом для США, пише журналіст Антон Трояновський в статті The New York Times.

Автор публікації зазначає, що в центрі розбіжностей між ескалацією насильства у Східній Європі та, як видається, недостатньою увагою до цього з боку адміністрації Трампа стоять двоє головних переговірників президента з питань Ірану та України: спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять президента Трампа.

Цього тижня вони вирушили до Катару для чергового раунду переговорів щодо Ірану, навіть попри те, що Україна запускала все більше дронів у бік Москви, а Росія готувала черговий обстріл Києва, де, за повідомленнями, у нічних атаках у четвер загинула щонайменше 21 особа.

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Зазначається, що останній раз, про який відомо, коли російські та українські чиновники зустрілися віч-на-віч, відбувся у Швейцарії в лютому, коли між ними сиділи Віткофф і Кушнер.

Трояновський зауважив, шо протягом наступних місяців увага представників адміністрації Трампа була повністю зосереджена на війні в Ірані, навіть попри ескалацію бойових дій між Росією та Україною – конфлікту, який пан Трамп обіцяв вирішити протягом 24 годин.

"Ми зосередилися на Ірані", - заявив минулого місяця Трамп, натякнувши, що адміністрація може відновити свої зусилля з припинення війни в Україні, щойно Іран "залишиться позаду".

Як для Москви, так і для Києва, які ведуть запеклу війну, в результаті якої загинуло або отримало поранення понад два мільйони військовослужбовців, Віткофф і Кушнер є цінними контактами, що мають прямі канали зв’язку з американським президентом.

Але, як вважає автор статті, вони також становлять перешкоду, оскільки не мають дипломатичних команд, які зазвичай готують ґрунт для переговорів на високому рівні.

Президент України Володимир Зеленський у коментарі для CBS News у четвер висловив розчарування щодо цієї пари, зазначивши, що він досі чекає на їхній візит до України.

Чиновник, який висловився на умовах анонімності через делікатність переговорів, зазначив, що обидва чоловіки майже щодня підтримували зв’язок з українськими та російськими посадовцями, а також проводили з ними особисті зустрічі, про які не повідомлялося.

За його словами, Віткофф та Кушнер готові поїхати до Росії та України, якщо з’явиться щось нове для обговорення, але вони не поїдуть "лише для фотосесії".

Дві особи, наближені до Кремля, та двоє колишніх дипломатів, які минулого тижня відвідали Москву, поділилися, що російські чиновники також дуже зацікавлені в тому, щоб Віткофф і Кушнер відновили співпрацю.

Росіяни "відчайдушно чекають на повернення Віткоффа та Кушнера. Існує чимало розчарування щодо цих двох осіб. Водночас ніхто не має альтернативи посередництву США", – зазначив один із колишніх дипломатів, керівник швейцарського аналітичного центру, який прибув до Москви для участі у конференції з питань зовнішньої політики Томас Гремінгер.

Дві особи, наближені до Кремля, поділилися, що Путін особливо цінує свої стосунки з Віткоффом. Очільник Кремля розглядає близького друга Трампа як ключовий канал для досягнення цілей Кремля, які можуть бути реалізовані лише Сполученими Штатами, зокрема домовленості про те, щоб Україна не вступила до НАТО.

Однак, за словами осіб, обізнаних з перемовинами, російські чиновники незадоволені нерегулярністю цих візитів та відсутністю подальших кроків і висловлюють бажання щодо більш структурованого дипломатичного процесу.

З моменту повернення Трампа на посаду Віткофф зустрічався з Путіним сім разів, востаннє – у січні та грудні цього року, коли до нього приєднався Кушнер. Журналіст зауважує, що Віткофф ще не відвідував Україну.

Роль Трампа у війні РФ проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку журналістки Ребекки Гайнріхс, єдиний спосіб, яким Трамп може допомогти покласти край війні, – це чинити тиск на Росію та заохочувати Україну й інші країни НАТО робити те саме. На її думку, російський диктатор може покласти край війні, принаймні погодившись на припинення вогню. Гайнріхс додала, що президент США продемонстрував готовність пристосовуватися, коли його плани не спрацьовують, і саме зараз настав час змінити стратегію.

Також ми писали, що Путін уперше публічно визнав, що під час торішнього саміту з президентом США Дональдом Трампом не було укладено жодної угоди щодо припинення війни в Україні. Ця заява різко контрастує з попередніми твердженнями російських чиновників, які місяцями запевняли, що саме тоді було закладено основу майбутнього "мирного врегулювання". За словами очільника Кремля, на саміті він з Трампом лише обговорювали можливі варіанти врегулювання війни в Україні. Як зазначає видання WP, визнання Путіна пролунало на тлі погіршення ситуації для Росії.

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