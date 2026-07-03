Росія знищила найбільшу птахофабрику Європи, - соцмережі

Після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Росія знищила одну з найбільших птахофабрик Європи: по підприємству було завдано ударів КАБами. Про це повідомляють місцеві групи в соцмережах.

Удар було завдано по підприємству в Чорнобаївці у Херсонській області. Після атаки спалахнула масштабна пожежа, значна частина виробничого комплексу знищена.

За попередніми даними, збитки від удару становлять сотні мільйонів доларів.

Відео дня

Також російські окупанти понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини: загинули три людини, ще 12 поранено, серед них - діти, повідомили в ОВА. Російські війська обстрілювали регіон безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетами.

У Софіївській громаді Криворіжжя внаслідок удару по автозаправній станції загинула одна людина. Ще шестеро поранено.

У Нікопольському районі постраждали Нікополь, Марганецька, Красногригорівська, Томаківська, Мирівська та Покровська громади. Загинули двоє 45-річних чоловіків. Також у стані середньої тяжкості госпіталізовано 33-річного чоловіка та 44-річну жінку.

Пошкоджено супермаркет, адміністративну будівлю, коледж, АЗС, будинки, автомобілі.

На Синельниківщині обстрілювали Шахтарську, Петропавлівську, Українську, Васильківську та Славгородську громади. Четверо людей отримали поранення. Серед них двоє дітей. Пошкоджено магазин, будинки.

У Дніпровському районі обстріляли громади Дніпра, Миколаївської та Петриківської. Сталися пожежі.

Удари РФ по Україні

Раніше радник-уповноважений президента з питань санаційної політики Владислав Власюк повідомив, що на початку 2026 року під час масованих ударів по Києву та Київській області Росія застосувала 6 413 засобів ураження, у тому числі 36 гіперзвукових ракет "Циркон" та одну ракету "Орєшник".

Вас також можуть зацікавити такі новини: