Країна-союзник України виступила проти санкцій ЄС щодо соратника Путіна, - Politico

Рим висловив занепокоєння з приводу можливого введення санкцій проти глави РПЦ.

Італія слідом за Болгарією виступила проти санкцій ЄС щодо союзника президента РФ Володимира Путіна - патріарха Кирила. Про це пише Politico.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала ввести заборону на видачу йому віз.

Зазначається, що ініціатива зіткнулася з запереченнями Болгарії, де значну частину населення становлять православні, а також із "застереженням" з боку Риму - на дипломатичній мові це означає занепокоєння, яке необхідно зняти, але не повноцінне вето.

Відео дня

За словами одного з дипломатів, занепокоєння Риму пов’язане з позицією Ватикану і стосується небажання вводити санкції проти глави християнської конфесії.

Дипломати ЄС також обговорювали пропозицію заморозити верхню межу цін на російську нафту, яка наразі встановлена на рівні 44 доларів за барель. Пропозиція з офісу Калласа полягає в тому, щоб відкласти перегляд цінової межі, який має відбутися в середині липня і автоматично підвищиться, якщо жодних заходів не буде вжито.

За словами тих самих дипломатів, Греція, Мальта та Кіпр - усі країни зі значним судноплавним сектором, що обслуговують російські судна, - заперечують проти відтермінування перегляду верхньої межі цін.

Ще одним спірним моментом є пропозиція щодо заборони в’їзду до ЄС колишнім російським комбатантам. За словами тих самих дипломатів, Франція та Італія висловили занепокоєння.

Санкції проти РФ

Раніше США скасували частину антиросійських санкцій. Міністерство фінансів США опублікувало список, до якого увійшли сім російських громадян, два судна та дві турецькі компанії.

Вас також можуть зацікавити такі новини: