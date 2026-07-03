Росіяни вдарили КАБом по центру Сум: чотири людини загинули

РФ завдала масованого авіаційного удару по Сумах шістьма КАБами.

Внаслідок російського удару КАБом по одній із центральних вулиць Сум загинули щонайменше четверо людей. Про це повідомили в Обласній військовій адміністрації.

Оновлено 23:24. Російський удар забрав життя трьох дорослих і дитини.

"Ще одна людина, важко поранена внаслідок російського авіаудару по Сумах, померла в лікарні. 20 людей уже госпіталізовані. Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних. Завдяки вчасно наданій допомозі вдалося врятувати життя багатьом постраждалим", - написав начальник ОВА Олег Григоров.

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За його словами, серед постраждалих, попередньо, троє неповнолітніх.

"В епіцентрі удару - багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці було багато людей. Діти. Поранених транспортують до лікарень. У важкому стані 13-річна дитина", - написав Григоров.

РФ завдала масованого авіаційного удару по Сумах шістьма КАБами. Один з них поцілив по житловому сектору у Зарічному районі. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки та магазини, де перебували люди, написав начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

Також увечері російські війська вдарили по фермерському господарству в Березнегуватській громаді Миколаївщини. Загинула 70-річна жінка, повідомив керівник ОВА Кім. Попередньо, атакували балістичною ракетою "Іскандер-М".

Удари РФ по Україні

У період з 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року через російські атаки по Україні загинули щонайменше 1270 цивільних, ще понад 6000 зазнали поранень. Це на 40% більше, ніж минулого року. Справжні цифри, ймовірно, вищі, заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

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