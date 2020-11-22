З початку доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили липневі домовленості Тристоронньої контактної групи в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook.
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Зранку неподалік населеного пункту Шуми окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного вони здійснили дистанційне мінування позицій українських військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Також у штабі поінформували, що сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 102 вибухонебезпечних предмети.
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