'Смерть тисячею порізів': кривава тактика Росії оголила серйозні проблеми України, - BI

Україна стикається із серйозною проблемою дефіциту живої сили на тлі "м'ясних атак" російських загарбників.

Україна стикається з серйозними викликами через нестачу живої сили на лінії фронту, тоді як Росія застосовує жорстоку й дорогу тактику, щоб посилити тиск на оборону Києва, пише Business Insider.

Дара Массікот, старший науковий співробітник Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир, нещодавно повернулася з дослідницької поїздки в Україну, де зустрічалася з українськими підрозділами, які зіштовхуються із нестачею військових і багатьма іншими проблемами.

"Те, що підрозділи відчувають від росіян, — це значне напруження від російської тактики", — розповіла Массікот у подкасті Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

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Вона зазначила, що росіяни "весь час, вдень і вночі, атакують українців дуже малими групами. Це смерть від тисячі порізів. Це дуже великий стрес для підрозділів, які не укомплектовані".

Проблеми в обох сторін

Російські невеликі штурмові атаки, відомі як "м’ясні штурми", завжди створювали проблеми для України, але зараз вони особливо ускладнюють ситуацію через дефіцит живої сили.

Щоб вирішити цю проблему, президент України Володимир Зеленський знизив мінімальний вік для мобілізації з 27 до 25 років. Однак адміністрація Байдена наполягає на подальшому зниженні вікового порогу, щоб збільшити кількість доступних для призову людей. Поки що Київ утримується від цього кроку.

Втім, кадрові труднощі характерні не лише для України. Росія також зазнає проблем із мобілізацією. Хоча ці проблеми менш термінові, ніж в Україні, Москва несе значні втрати на полі бою, що викликає питання щодо можливостей забезпечення війська в майбутньому.

Ця тактика людських хвиль виявляється надзвичайно дорогою. Експерти з Інституту вивчення війни зазначають, що зобов’язання Росії підтримувати високий рівень активності на фронті створює величезне навантаження на її кадрові ресурси.

"Обмежений резерв робочої сили, ймовірно, не витримає цього рівня втрат у середньостроковій перспективі", — йдеться в оновленому звіті про війну.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, у листопаді Росія зазнала найбільших втрат за весь період війни: у середньому понад 1500 солдатів щодня. Загалом за місяць втрати склали близько 46 000 осіб. Листопад став найдорожчим місяцем для російських військових та п’ятим поспіль, коли їхні втрати зростали.

"Високий рівень втрат, ймовірно, відображає інтенсивність російських операцій", — зазначило британське оборонне відомство, додавши, що Москва, ймовірно, продовжуватиме втрачати понад 1000 солдатів щодня.

Росія застосовує радянську тактику, за якої будь-які здобутки виправдовують навіть значні втрати. Війська кидають хвилю за хвилею, позбавляючи українські підрозділи можливості відпочинку. Цю тактику спостерігали в боях за Бахмут, Авдіївку, Покровськ та інші міста.

Російське керівництво демонструє готовність нести ці втрати у тривалій кампанії, яка вигідна Росії через її чисельну перевагу. Натомість Україна має менше ресурсів для такої боротьби.

Массікот підкреслила, що Росія все ще чинить величезний тиск на українські війська, попри високі втрати:

"Втрати не призводять до припинення цієї тактики".

РФ тисне на фронті

Росія продовжує наступальні дії на кількох напрямках фронту, включаючи Покровськ — важливий логістичний та залізничний вузол. Крім того, Москва намагається витіснити українські сили з Курської області, де Київ здійснив несподіваний прорив у серпні.

За останні тижні до Курської області було направлено тисячі північнокорейських солдатів для підтримки російських військових. Американські та українські офіційні особи підтверджують, що північнокорейські підрозділи беруть участь у боях на цьому напрямку. Проте вони також зазнають втрат через відсутність досвіду ведення війни такого масштабу.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

На Харківщині російські окупанти намагаються прорватися до Дворічної. Ворог також намагається перетинати річку Оскіл на човнах, розповів офіцер відділення комунікацій 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта Євген Вовненко.

Водночас ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки".

Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов каже, що в міській забудові Курахового, в районах Дального, Дачного та Успенівки, штурмові групи противника намагаються інфільтруватися в українські бойові порядки.

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