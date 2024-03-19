Ворог не припиняє аеророзвідку вздовж лінії зіткнення та в акваторії Чорного моря.

На Херсонщині та у Запорізькому регіоні поменшало майже на 170 російських загарбників.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, попри контрбатарейну боротьбу, ворог системно намагається вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Це відбувається як в районі плацдармів лівобережжя, так і в Запорізькій області. Зокрема, за останню добу противник здійснив три спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та дев'ять – в районах Роботиного та Приютного Запорізької області.

"Окупанти переважно діяли групами до відділення, без підтримки бронетехніки. Зазнавши втрат, відійшли на вихідні позиції", - розповіли у ЗСУ.

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Українські захисники завдали вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах. Протягом доби отримано підтвердження, що завдяки діям Сил оборони на лівобережжі та у Запорізькій області поменшало на 169 окупантів, танк, шість гармат, два комплекси радіоелектронної боротьби, 18 одиниць автобронетехніки.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії вже місяць не виходять з пункту базування. Водночас не припиняється ворожа аеророзвідка, як вздовж лінії зіткнення, так і в акваторії Чорного моря. Зокрема, вночі на Одещині знищено три ворожих безпілотних розвідники типу Zala.

"Тиснуть окупанти й артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Протягом бойової доби ворог, продовжуючи тактику точкових ракетних ударів, застосував крилаті авіаційні ракети, спрямувавши їх з тактичної авіації по території Широківської громади на Запоріжжі випустив крилаті ракети. Обійшлось без втрат серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

По Роботиному та Малій Токмачці агресор продовжує застосовувати керовані авіабомби – зафіксовано чотири випадки.

Прифронтові території Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей системно атакують російські дрони. Протягом доби відбулось 156 пусків FPV-дронів, шість ударів БпЛА типу "Ланцет", з дронів різних модифікацій загарбники скинули 219 осколкових боєприпасів. Внаслідок у Нікополі Дніпропетровської області пошкоджена автозаправна станція.

"Перебували під ворожим артилерійським вогнем населені пункти та акваторії Очаківської та Куцурубської громад на Миколаївщині. Ворог сім разів обстріляв з артилерії Херсон. Також під обстрілами були Бургунка, Львове, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Садове, Токарівка, Томина Балка та Тягинка на Херсонщині. Вогнем артилерії пошкоджено багатоповерхівки, елеватор та цивільну автівку", - розповіли у Силах оборони півдня.

На Запоріжжі артилерійських обстрілів зазнали Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське, Оріхів, Вербове, Новоданилівка, Чарівне, Темирівка, Новодарівка, Омельник та Кам’янське. Цивільне населення не постраждало, але пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Двічі ворог спрямував вогонь артилерії по Нікополю. Також на Дніпропетровщині агресор обстріляв Вищетарасівку, Іллінку, Мар'ївку та Червоногригорівку. Внаслідок обстрілів понад десяток приватних житлових будинків, дві господарчі споруди, автозаправна станція, трансформатор насосної станції, дві сонячні електростанції, майже шість десятків сонячних панелей, три лінії електропередач, газогін та три цивільних автівки зазнали пошкоджень.

Ситуація на фронті - останні новини

За попередню бойову добу на південному напрямку російська армія вдвічі збільшила кількість штурмів – було п'ять спроб штурмів на лівобережжі Дніпра та сім - в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Загалом протягом доби у цій операційній зоні поменшало на 228 окупантів, 14 гармат, 39 одиниць автобронетехніки, дві одиниці спеціальної техніки, два човни, два розвідувальні БпЛА тощо.

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