Російські окупанти обстріляли Снігурівку і Первомайське.

В ніч на 14 березня російські окупанти обстріляли місто Снігурівка Миколаївської області.

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, що через обстріли там відсутній зв’язок.

"Нас знов обстріляли. По Снігурівці нанесли авіаудар прямо по місту. Що хочу сказати: там зараз є проблеми зі зв'язком. Я нагадую, що зараз можна перестрибувати, якщо не працює Лайф - переходьте на Київстар. Відключіть автоматичний вибір мережі і перемикайтеся на іншого оператора, у вас все працюватиме, тому що зараз єдина система працює по сотовому зв'язку. Ми відновлюємо, готуємо. Ми не знімали повітряну тривогу про всяк випадок, тому що не знаємо, що у тих дурнів в голові. Що не логічно стріляти по мирному населенню. Всім доброго ранку, працюємо", - повідомив Кім.

Також очільник області додав, що ворог обстріляв й селище міського типу неподалік Снігурівки, - Первомайське.

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