За його словами, на Донбасі, у Маріуполі та на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що ситуація на Південному напрямку і на Донбасі залишається вкрай складною.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному у Telegram-каналі президента.

"Ситуація на Південному напрямку і на Донбасі залишається вкрай складною... Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність. Звичайно, це для них безперспективно", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив: "Чим більше вони будуть проявляти там свою активність, тим серйознішими у підсумку будуть втрати самої Росії, самих росіян. Бо хто ж іще заплатить за окупацію чужої землі?".

Також на Донбасі, у Маріуполі та на Харківському напрямку, додав президент, російські війська накопичують потенціал для ударів.

"Потужних ударів. Будемо захищатися. Будемо робити все, що зможемо ми, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбницькі війська створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку. Їх мета – встановити контроль над захопленими територіями.

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