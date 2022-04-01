Окупанти й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що на північ від Києва, на Чернігівському напрямку та в Сумській області продовжується вигнання російських окупантів.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному у Telegram-каналі президента.

"Упевнений, для кожного і кожної з вас надзвичайно приємно читати і дивитися новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. Це так. Наші Збройні сили, Національна поліція, Національна гвардія, розвідка - вони молодці, абсолютна їм вдячність. На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області продовжується вигнання окупантів", - зауважив президент.

Окупанти, додав Зеленський, і самі "усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня".

"Але повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових - це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути дуже складно", - наголосив він.

Так, підкреслив президент, дуже важливо для усіх проявляти стриманість. "Стриманість в емоціях. Стриманість в переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги... Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 24 лютого рано-вранці російські війська вдерлися в Україну.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів та Суми.

За даними ООН, станом на 30 березня в Україні внаслідок російської агресії загинули 1 232 особи, а поранені - 1 935.

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