Російські загарбники й надалі беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів.

Російські загарбницькі війська створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку. Їх мета – встановити контроль над захопленими територіями.

Про це говориться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18: 00 31 березня 2022 року.

"Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ", – йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем

Також, залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Водночас почастішали випадки використання противником мін-пасток.

Крім того, на тимчасово зайнятих противником територіях продовжується обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів.

"Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого, втрати особового складу окупантів становлять 17,5 тис. Ще близько тисячі рашистів перебувають у полоні.

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