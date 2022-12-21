Супротивник передислоковується, зазначили в Силах оборони.

Ситуація на південному фронті в Україні стабільна, ознак відступу ворога немає.

Руху лінії фронту на даний момент немає, про це начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євгеній Єрін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"...ситуація щодо лінії фронту залишається стабільною. Ворог здійснює певні переміщення, передислокацію. Сказати, що є 100% ознаки того, що хтось буде відступати, я б так не казав", - сказав він.

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За його словами, навпаки, є ознаки того, що ворог на певних рубежах створює певні угруповання, які можуть становти загрозу українським військам.

"Разом з тим розвідка відстежує їхні пересування. Так, є певні ознаки того, що вони відходять трохи вглиб території, готують свої оборонні рубежі не тільки на першій, а створюють другу і третю лінії оборони. Разом з тим їхня присутність залишається", - зазначив начальник прес-центру.

Також він повідомив, що на напрямку Запорізької АЕС спостерігається рух ворожої техніки та особового складу.

"За певними ознаками є часткове відведення звідти військових сил, але, разом з тим, знаючи підступність ворога, казати про якісь конкретні дії поки що складно", - наголосив Єрін.

Ситуація на південному напрямку під час війни в Україні - що треба знати

Як писав УНІАН, 18 грудня у Генштабі Збройних сил України поінформували, що російські загарбники планують запровадити цілодобову комендантську годину на окупованій частині Запорізької області.

Також у Генштабі повідомляли, що у Запорізькій області окупаційна влада готує примусову евакуацію населення Васильківського району.

18 грудня мер Мелітополя Іван Федоров поділився, що російські загарбники розставляють у центрі міста бетонні конуси. Він припустив, що окупанти готуються до вуличних боїв.

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