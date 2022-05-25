Окупанти посилюють протиповітряну оборону свого флоту та продовжують обстріли.

Обстановка на південному фронті залишається стабільно напруженою.

Про це у переданому журналістам відеозверненні повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Завершуючи 90-ту добу повномасштабного вторгнення рашистів в Україну, обстановка на південному фронті залишається стабільно напруженою", - зазначив він.

Зокрема, на Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл окупованих населених пунктів та намагається звинуватити в цьому Збройні сили України.

"Навіть здійснили спробу атакувати з повітря за допомогою авіації", - уточнив Назаров.

Крім того, окупаційна влада та армія намагаються змусити місцевих мешканців співпрацювати або погодитися з окупацією.

"За наявними даними вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій Херсонської області для війни проти України. Це є грубим порушенням Женевської конвенції і кваліфікується як військовий злочин. Але державі-злочинниці така практика притаманна ще з часів окупації Донецької та Луганської областей", - додав він.

Водночас, на північному сході Миколаївщини - в напрямку Кривого Рогу - відбулось бойове зіткнення українського підрозділу із специфічною групою ворожих сил.

"Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому на рашистах був військовий однострій ЗСУ. Атаку було відбито, ворог ретирувався, полишивши чотирьох своїх назавжди", - розповів спікер командування.

Всього за добу українськими ракетно-артилерійськими підрозділами ліквідовано 33 російських окупантів та знищено 7 одиниць броньованої й автомобільної техніки.

За даними ОК "Південь", на Одещині ситуація стабільна і контрольована - у регіоні тривають контрдиверсійні заходи.

Зокрема, їх результатом, к тому числі, стало викриття службою безпеки мешканця регіону, який відкрито проводив проросійську пропаганду у соцмережах.

Чоловік у своїх постах дискредитував Збройні сили України та відкрито підтримував криваву війну, яку Росія веде проти України.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

"В кількісних показниках корабельного угруповання противника змін майже нема – 6 великих десантних та 2 ракетних корабля продовжують тероризувати ситуацію в північно-західній частині Чорного моря. Тим часом чорноморські моряки, що беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів", - повідомив Назаров.

За його словами, відчуваючи загрозу своєму флоту, окупанти посилюють протиповітряну оборону, зокрема в північно-західній частині Криму розгортається два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.

Нагадаємо, Росія анонсувала гумкоридор для іноземних суден з порту Маріуполя.

Вас також можуть зацікавити новини: