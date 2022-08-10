Але, за словами очільника області, на Луганщині і на більшій частині фронту ситуація більш-менш стабільна.

Російські окупанти дедалі більше залучають приватні військові компанії, щоб досягти хоч мінімальних успіхів на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наразі РФ залучила дуже багато приватних військових компаніїй, тих самих "вагнерівців". Їх кидають, щоб отримати якийсь успіх в своїх наступах. Але як на Луганщині ситуація не змінилась, так і по більшій частині фронту ситуація більш-менш стабільна, хоч і важка", - сказав він.

Гайдай зазначив, що зараз для українців є три способи евакуюватися з Луганщини.

"Один варіант – це пішки через Харківську область - це не дуже безпечно, тому що маршрут обстрілюється. Другий варіант, це дуже довго, бо черги великі – це через Запорізьку область. Третій варіант більш дорогий, десь 400 євро, але він більш безпечний – це через Росію та Балтійські країни. Потрібно буде їхати десь три доби, щоб дістатися підконтрольної Україні території", - розповів очільник ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ виявили на Донбасі угруповання сербських найманців.

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