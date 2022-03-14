Деяка кількість автівок змогла виїхати з Маріуполя,

Ситуація в Маріуполі погіршується: люди б'ються за їжу і воду, там відбувається жахіття. Інформація РФ про те, що гуманітарні вантажі досягли міста, не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, ситуація в Маріуполі залишається найтяжчою, вкотре не вдається доставити гуманітарний вантаж у місто.

"Щодо Маріуполя – певна колона приватних автівок вже змогла виїхати з міста сьогодні. Однак наш гуманітарний вантаж досі не потрапив до Маріуполя, він ще в Бердянську. Інформація РФ щодо того, що гуманітарні вантажі досягли міста, не відповідає дійсності. В Маріуполі люди б'ються за їжу і воду, там відбувається жахіття. Ситуація в Маріуполі вже переходить усі межі. Справа вже не тільки в законності, а й в людяності. Разом з гуманітарним вантажем відправили 20 священників. Звертаюсь до всього християнського світу - не допустіть того, щоб розстрілювали священників".

Також вона прокоментувала ситуацію з евакуацією на інших напрямках:

"Щодо евакуації населення станом на сьогодні: вдалося евакуювати людей на Луганщині. Не зовсім вдалося на Київщині - Броварський напрямок не спрацював. Сумщина, Чернігівщина не їхали взагалі. Харківщина також не їхала, адже зруйновано міст Лозова – Ізюм".

Раніше УНІАН вже повідомляв, як зараз виглядає Маріуполь, який знищують росіяни. У мережі з'явилося моторошне відео з висоти.

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