У місті не вщухають обстріли й спровоковані ними пожежі.

У мережі з'явилося відео з оточеного російськими терористами Маріуполя, жителі якого тривалий час перебувають без електрики, води й газу. За останніми даними, в місті з початку вторгнення РФ в Україну загинули близько 2500 жителів.

На опублікованих кадрах, знятих з висоти пташиного польоту, видно масштаби руйнувань в місті, а також дим від численних загорянь. На відео горять як багатоповерхівки, так і приватний сектор.

Нагадаємо, в Маріуполь навіть не можуть доставити гуманітарний вантаж - російські терористи блокують коридор, не пропускаючи автомобілі з продуктами та автобуси для евакуації. У мерії вже попередили, що в місті закінчуються останні запаси продовольства і води.

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