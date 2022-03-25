Президент зазначив, що вони зрадили Україні, бо думали, ніби будуть жити краще, а не тому, що хочуть повторити долю своїх колег, які загинули на землі чи на морі України.

Президент України Володимир Зеленський попередив зрадників України з Криму: живіть і тримайтеся якомога далі від наших міст та від нашої армії.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент звернувся із попередженням до "всіх зрадників України, які перейшли на бік ворога в Криму ще роки назад".

"Ви ж переходили, бо думали, ніби будете жити краще? А не тому, що хочете повторити трагічну долю своїх колег, які загинули... десь на землі чи на морі України. Ну так і живіть. А це означає – тримайтеся якомога далі від наших міст і від нашої армії", - сказав Зеленський.

Раніше у МВС заявили, що переважна більшість затриманих у країні російських диверсантів є громадянами України.

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