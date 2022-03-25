Президент України Володимир Зеленський попередив зрадників України з Криму: живіть і тримайтеся якомога далі від наших міст та від нашої армії.
Про це він заявив у відеозверненні.
Президент звернувся із попередженням до "всіх зрадників України, які перейшли на бік ворога в Криму ще роки назад".
"Ви ж переходили, бо думали, ніби будете жити краще? А не тому, що хочете повторити трагічну долю своїх колег, які загинули... десь на землі чи на морі України. Ну так і живіть. А це означає – тримайтеся якомога далі від наших міст і від нашої армії", - сказав Зеленський.
Раніше у МВС заявили, що переважна більшість затриманих у країні російських диверсантів є громадянами України.