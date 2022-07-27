Глава Миколаївської ОВВА відмітив, що російські окупанти намагаються стримувати українських військових

Бійці Збройних сил України готуються до контрнаступу в Миколаївської області. Російські окупанти намагаються стримувати українських військових і б'ють по цивільних об'єктах.

Про це розповів глава Миколаївської ОВВА Віталія Кіма.

"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу і досить ефективно проводять вогневе ураження. Це все ми бачимо по попаданнях по Антонівському мосту", - заявив Кім.

При цьому він вказав, що тільки за минулу добу 21 раз вдарили ракетами та 28 разів били з артилерії в Миколаївській області, в результаті чого дві людини постраждали.

Кім вказав, що загарбники потрапили в об'єкти інфраструктури, автомобільні підприємства, а також знищили частину електропостачання, але до кінця дня світло відновлять. Також він додав, що в Миколаїв повернувся генерал-майор Дмитро Марченко, який куруватиме роботу партизанів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ увірвалася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

Росіяни планували захопити Херсон і через Миколаїв пройти на Одесу, але застрягли в Миколаївській області і з лютого втрачають позиції, але нещадно обстрілюють місто. Так, 24 липня після ворожих обстрілів в одному з районів Миколаєва сталася пожежа на відкритій території.

Вас також можуть зацікавити новини: