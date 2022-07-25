Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста.

У Миколаєві 24 липня після ворожих обстрілів в одному з районів міста відбулася пожежа на відкритій території. Також сьогодні вночі у місті пролунала серія вибухів.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 25 липня, орієнтовно о 02:40 у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на території прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється", - повідомив він.

Нагадаємо, вчора у Миколаєві прогриміли сильні вибухи, потім окупанти отримали потужну відповідь. Зокрема, о 03 43 у місті оголосили повітряну тривогу. Після цього в Миколаєві було неспокійно. За словами мера, в Миколаєві прогриміли понад 5 потужних вибухів.О 04:29 повітряну тривогу скасували. Жителі тимчасово окупованої Херсонської області повідомляли, що окупанти могли запускати ракети саме з цих територій. Після цього рашисти нібито отримали потужну відповідь. На Херсонщині прогриміли вибухи і почалася сильна пожежа.

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