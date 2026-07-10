Україна уразила великий НПЗ і 18 суден ворога: Генштаб розкрив деталі нічної атаки по РФ

НПЗ "Ільський" - один із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

Після атаки Сил оборони України у ніч на 10 липня в Росії виникли пожежі та задимлення на нафтопереробному заводі "Ільський", нафтопереробному комплексі "НОВАТЭК-Усть-Луга", нафтовому терміналі "Курганнефтепродукт" та нафтобазі "Азовнефтепродукт". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що після атаки на нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї зафіксовано вибухи з подальшою пожежею на території підприємства. У Генштабі розповіли, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Проєктна потужність підприємства становить до 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Вкотре завдано ураження нафтопереробному комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області. Це одне із найбільших у РФ підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік.

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Крім того, Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області, там виникла пожежа. Цей термінал забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні Російської Федерації.

Після удару по нафтобазі "Азовнефтепродукт" в Азові Ростовської області (РФ) лунали вибухи та було задимлення. У повідомленні сказано, що ця нафтобаза є важливим об'єктом паливної інфраструктури Ростовської області, який використовується для накопичення та розподілу паливно-мастильних матеріалів.

Також у Генштабі повідомили про ураження 13 танкерів, 3 суховантажів, парому та допоміжного судна противника, котрі використовуються для забезпечення військової логістики Росії, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення збройної агресії проти України.

Росія б'є по АЗС України

Як повідомляв УНІАН, Росія почала бити по АЗС у Київській області. Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповів, що російські дрони здатні досягати будь-якого регіону України, і тому для АЗС немає безпечних місць.

Експерт нагадав, що цього тижня під ударами опинилися заправки в Пирятині та Кривому Розі, які не є прифронтовими містами. За його словами, це питання часу, коли ворог буде бити по Львівській та Закарпатській областях.

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