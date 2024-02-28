Добро зобов’язане покарати зло, підкреслив очільник ГУР МО.

Поступово відходить у минуле класична позиційна "фронтова" війна, у ХХІ столітті як на полі бою, так і на тилових територіях з'являються нові виклики.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час інтерв'ю NV сказав, що хто "перший прийме ці виклики та знайте на них гідну відповідь, - той і переможе". Водночас він поділився чітким прогнозом щодо завершення повномасштабної війни українців проти росіян.

"Не сумніваюся, що війна завершиться нашою перемогою, а відтак - поразкою Росії. Бо це екзистенційне питання, і його розв’язок очевидний - добро зобов’язане покарати зло, справедливість мусить утвердитись над беззаконням, краса має затріумфувати над потворністю", - підкреслив керівник ГУР.

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Буданов зазначив, що українська армія отримає перевагу на полі бою, якщо змінюватиме свою тактику та стратегію відповідно до власних мобілізаційних та технічних можливостей, вимог часу й обставин.

Скільки днів йде війна в Україні, та які є прогнози щодо її завершення

28 лютого - 735 доба з початку повномасштабного вторгнення росіян на українську землю. Росіяни отримали від захисників України гідну відсіч й зазнали колосальних втрат - вже ліквідовано приблизно 412 610 супротивників.

Український лідер Володимир Зеленський зазначав, що нікому точно невідомо, коли закінчиться війна проти російських загарбників. За його словами, нам важливо протриматися цей рік.

На початку січня 2024-го в Київ несподівано прибув британський прем'єр Ріші Сунак та спрогнозував, що протистояння між Україною та РФ може тривати ще довго, але українці здобудуть перемогу.

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