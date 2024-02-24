Також в ГУР розповіли, як взаємодіють з російськими партизанами.

Західні країни надають Україні "безцінну" розвідувальну інформацію, зокрема про місця запуску російських ракет по Україні. Про це в інтерв’ю британському виданню The Telegraph розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Ми дуже широко використовуємо спроможності, які нам надають країни-партнери. Але це жодним чином не підміняє нашу роботу. Тільки доповнює і додає розвідданих, за якими ми маємо ухвалювати рішення. До прикладу, для нас часто є критичною інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної розвідки. Це неоціненний внесок", – пояснив він.

За словами Буданова, "спеціальні агентства із західних країн" також допомагають вишукувати російських шпигунів, які намагаються відстежувати поставки західної зброї в Україну.

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Він також розповів, що із початком війни ГУР значно збільшив свій штат – в першу чергу за рахунок бойових підрозділів та підрозділів технічної розвідки. При цьому ГУР має певну співпрацю з незалежними від нього напівпартизанськими рухами, які існують в самій Росії.

"Зрозуміло, що під час війни розвідка відповідає не лише за збір даних, але й за проведення спеціальних операцій. Робота з великими групами людей — можна назвати їх партизанами — це лише мала частина нашої діяльності. Ми допомагаємо їм, підтримуємо їх і взаємодіємо з ними, іноді просимо їх виконати якісь завдання. Але це не таке масове явище, як здається", – розповів Буданов.

Інші новини про генерала Буданова

Як писав УНІАН, командир штурмової роти спецпідрозділу "Kraken" розповів, як часто очільник розвідки Кирило Буданов бере участь у бойових завданнях. За його словами, голова ГУР зокррема брав участь у визволенні селища Руська Лозова під Харковом.

Також ми розповідали, що Буданов пообіцяв помститися росіянам за спробу отруєння його дружини. За словами генерала, йому відомо, хто стоїть за цим замахом, і "найближчим часом" можна буде побачити "відповідні дії на російській території".

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