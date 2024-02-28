Сили оборони розтрощили десятки БМП, танків та артсистем.

Збройні сили України минулої доби "демобілізували" ще 1060 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні, 28 лютого, втрати Росії у війні вже становлять 412 610 осіб.

Також Сили оборони знищили багато ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 6570 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14);

артилерійських систем – 1029 (+20);

засоби ППО ‒ 688 (+2);

літаків – 342 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47);

спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).

Крім того, українські війська уразили 1000 РСЗВ, 235 гелікоптерів, 1912 крилатих ракет, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

За даними ISW, російські окупанти намагаються використати тактичні можливості, які з'явилися після захоплення Авдіївки. Вони підтримують відносно швидкий темп наступу, намагаючись просунутись до того, як ЗСУ встановлять більш згуртовані та складні для проходження оборонні лінії в цьому районі.

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