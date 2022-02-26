За словами Кличка, ніч буде теж складною.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про основні події дня, кількість загиблих та постраждалих внаслідок агресії Росії.

Зведення опубліковано на його сторінці в Telegram.

За словами Кличка, ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи.

Диверсантів знешкоджують військові, правоохоронці і тероборона.

Росія обстрілює житлові квартали в столиці.

"Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз. … В Києві, від початку атаки на столицю, загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі 1 дитина. Та 14 військових і бійців тероборони. Поранена 71 людина. З них 25 цивільних. Зокрема 3 дитини", - зазначив Кличко.

За словами Кличка, ніч буде теж складною.

"Війська все одно рвуться до Києва", - наголосив він.

Також мер нагадав, що зранку у житловий будинок на вул. Лобановського (район Жулян) влучила ракета, зруйновано 4 поверхи (17 - 21).

З 17 години суботи до 08 години понеділка оголошено комендантську годину. Пересуватися можуть тільки особи зі спецперепустками (виключення - рух до укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Всі об’єкти критичної інфраструктури міста працюють. Водночас громадський транспорт не працює, метро - теж (в режимі укриття).