Блінкен заявляє про те, що він звертається до офіційного Кремля і до його маріонеток, щоб перестати займатися неправовими речами.

Так званий "суд" самопроголошеної "ДНР" над іноземцями, які брали участь у воєнних діях у складі української армії, є підвищенням ставок Росії у переговорному процесі.

Про це сказав у ефірі всеукраїнського телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Сьогодні є вже твіт державного секретаря США Ентоні Блінкена. Блінкен заявляє про те, що він звертається до офіційного Кремля і до його маріонеток, щоб перестати займатися неправовими речами, речами, які не мають нічого спільного із міжнародними законами ведення війни. І сьогодні він анонсував розмову із нашим міністром закордонних справ Кулебою. Тому я думаю, що наша зовнішньополітична позиція буде дуже чітко скоординована із США, із Британією, і я думаю, що взагалі з усім Європейським Союзом", - сказав Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР", підконтрольного Кремлю, засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі Збройних сил України, до смертної кари. Йдеться про двох британців - Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В МЗС України заявили, що полонені іноземці користуються правами військовополонених, бо підписали контракти із Збройними силами України.

Згодом генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом.

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