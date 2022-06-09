Ірина Венедіктова наголосила, що їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях.

Україна розслідує винесення смертного вироку британцям та марокканцю псевдосудом "ДНР".

Як повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова, відповідно до Женевських конвенцій, Ейден Еслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях.

Вона наголосила, що їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях.

"Крім того, жоден військовополонений не може бути засуджений без можливості захисту і без допомоги кваліфікованого адвоката або захисника. Це основний принцип права на справедливий суд, яке діє як у мирний, так і в воєнний час. Більше того, у сучасному європейському просторі смертна кара розглядається як неприйнятна форма покарання, несумісна з основними правами, правом на життя та правом не піддаватися жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню", - підкреслила генпрокурор.

За її словами, фальшивий вирок Есліну, Піннеру та Саадуну - це "ніщо інше, як порушення та знущання над передбаченими міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом прав людини зобов’язаннями Росії як окупаційної держави".

"Росія вкотре демонструє свою відчуженість від системи, заснованої на правилах, і кричуще нехтування самою основою верховенства права. Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб усі, хто був причетний до цих протиправних дій, були притягнуті до відповідальності за них", - додала Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР", підконтрольного Кремлю, засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі Збройних сил України, до смертної кари. Йдеться про двох британців - Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В МЗС України заявили, що полонені іноземці користуються правами військовополонених, бо підписали контракти із Збройними силами України.

"Усі іноземці, які воюють на українській території в складі ЗСУ, є військовослужбовцями Збройних сил України. І відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів", - так прокоментував ситуацію речник МЗС України Олег Ніколенко.