Сполучене Королівство вже доставило в Україну понад 300 тисяч снарядів.

Велика Британія зобов'язується цього року надати Україні додаткові десятки тисяч артилерійських снарядів. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

"Сьогодні ми продемонстрували непохитну відданість Сполученого Королівства до України і вирішили передбачити більше воєнної підтримки, у тому числі зобов'язуємося передати десятки тисяч артилерійських снарядів, аби створити можливість для самозахисту України від неспровокованого вторгнення Росії і для відвоювання незаконно окупованих територій", - наголосив міністр оборони Грант Шеппс.

Він зазначив, що Британія вже доставила в Україну понад 300 тисяч артилерійських снарядів. Ще десятки тисяч снарядів будуть доставлені в Україну цього року.

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"Аби забезпечити, що Україна має те, чого потребує для власної оборони з наближенням до зими, ми також визначили як Сполучене Королівство рухатиметься далі у найближчі місяці в наших пріоритетних напрямках підтримки, у тому числі щодо протиповітряної оборони і далекобійних спроможностей, а також у навчанні", - додав Шеппс.

Сьогодні під час участі у засіданні у форматі "Рамштайн" британський міністр вперше зустрівся зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак призначив нового міністра оборони. Пост обійняв Грантс Шеппс, який до цього обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Британії.

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