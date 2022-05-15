Ще 13 людей було поранено в результаті розв'язаних Росією бойових дій.

У неділю, 15 травня, російські окупанти вбили трьох мирних мешканців Донецької області: двох у Дробишевому та одного у Торецьку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ще 13 людей зазнали поранень", - наголосив він.

Крім того, додав Кириленко, вдалося уточнити інформацію про трьох цивільних, які загинули раніше: двоє у Сіверську та один у Вільному Полі.

"Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 3 цивільним, які були поранені на Луганщині", - повідомив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня із Сєвєродонецька Луганської області змогли вивезти 10 осіб, а на шляху автомобіль потрапив під обстріл російських військ. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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