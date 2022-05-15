На щастя, обійшлося без постраждалих.

15 травня з Сєвєродонецька Луганської області змогли вивезти 10 людей, а на шляху автомобіль потрапив під обстріл російських військ.

Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

"Вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних. У Сєвєродонецьку росіяни лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає. Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили", - написав голова ОДА.

Гайдай підкреслив, що люди в безпеці.

Ситуація на Луганщині:

15 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай назвав основні плани дій рашистів у Луганській області. За його словами, фашисти хочуть наступати в районі Попасної, а також захопити Сєвєродонецьк.

При цьому Гайдай нагадав, що армія РФ вже третій місяць не здатна пробитися з боку Рубіжного.

"У них є певні успіхи, але тільки тоді, коли в результаті щодобового обстрілу територій населених пунктів вони руйнують повністю села і потроху просуваються по руїнах, і це вони називають величезним успіхом", - зазначив Гайдай.

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