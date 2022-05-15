15 травня з Сєвєродонецька Луганської області змогли вивезти 10 людей, а на шляху автомобіль потрапив під обстріл російських військ.
Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.
"Вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних. У Сєвєродонецьку росіяни лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає. Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили", - написав голова ОДА.
Гайдай підкреслив, що люди в безпеці.
Ситуація на Луганщині:
15 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай назвав основні плани дій рашистів у Луганській області. За його словами, фашисти хочуть наступати в районі Попасної, а також захопити Сєвєродонецьк.
При цьому Гайдай нагадав, що армія РФ вже третій місяць не здатна пробитися з боку Рубіжного.
"У них є певні успіхи, але тільки тоді, коли в результаті щодобового обстрілу територій населених пунктів вони руйнують повністю села і потроху просуваються по руїнах, і це вони називають величезним успіхом", - зазначив Гайдай.