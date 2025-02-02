При цьому він обережно деталізував, що ставити крапку в цьому питанні рано.

Говорити про остаточне виведення північнокорейських солдатів із передової в Курській області РФ поки зарано.

Таку думку висловив експерт із Північної Кореї Фредерік Шпор у коментарі виданню BILD. "Остаточно судити про виведення військ поки рано. Але зрозуміло одне: Кім не може дозволити собі занадто великі втрати, щоб не опинитися під тиском всередині своєї країни", - пояснив Шпор.

Він припустив, що якщо втрати виявляться надмірними, у майбутньому правитель Північної Кореї Кім Чен Ин може обмежитися тільки поставками зброї Росії.

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Однак, як зазначив експерт, проблема в тому, що населенню КНДР ніхто нічого не повідомив про відправку військ в іншу країну. "Державні ЗМІ Північної Кореї не повідомляли, що їхні солдати на війні в Росії. Тепер перед режимом стоїть складне питання: як пояснити величезні втрати народу і сім'ям загиблих? Будь-яка нестабільність усередині країни вкрай небажана для Кіма", - сказав Шпор.

Північнокорейські солдати на війні в Курській області

Наприкінці січня стало відомо, що північнокорейські солдати, які воювали в Курській області, деякий час тому були виведені звідти.

31 січня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що, якщо північнокорейські війська відвели від лінії фронту, то наразі вони, імовірно, передають свій досвід солдатам, які не воювали на території Курської області. Він також додав, що не варто сподіватися на те, що північнокорейські війська повністю й назавжди зникнуть із фронту російсько-української війни.

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