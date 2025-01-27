У солдатів КНДР хороша фізпідготовка і влучність, зазначає аналітик.

Українська 22-га механізована бригада знищила в Курській області північнокорейського командира роти і отримала можливість оцінити його спорядження. І, як пише аналітик Forbes Девід Акс, озброєння північнокорейського військового являє собою вельми "зловісне видовище" для ЗСУ.

Так, північнокорейський військовий мав при собі рацію китайського виробництва, гранати, а також два автомати - АК-12 і "Вепр-12" 12-го калібру. Очевидно, таке важке бойове навантаження можливе завдяки високим стандартам фізичної підготовки північнокорейців.

Як зазначають аналітики, дробовик "Вепр-12", очевидно, призначений для боротьби з FPV. При цьому українські військові зазначають, що у солдатів КНДР чудова підготовка в плані влучності. Як зазначають військові, північнокорейці розробили "самовбивчу", але досить ефективну тактику захоплення українських безпілотників - одна людина виступає в ролі приманки, а двоє інших влаштовують засідку і знищують безпілотник.

Відео дня

"Фітнес, сучасний дробовик і продумана тактика боротьби з безпілотниками не врятували північнокорейського військового, коли він вступив у бій із загартованою в боях 22-ю механізованою бригадою. Але видатне екіпірування військвого, безумовно, є зловісним видовищем для українців у Курській області", - пише Акс.

Як зазначає аналітик, багато російських солдатів у Курській області погано екіпіровані та перебувають у поганому стані здоров'я. Однак це не стосується тисяч північнокорейських солдатів.

Солдати КНДР у Курській області

Раніше естонська розвідка повідомила, коли КНДР може перекинути нові війська на територію РФ. Північна Корея може перекинути більше солдатів, адже втрати КНДР у Курській області вже сягають кількох тисяч бійців.

Також військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що під час боїв із військовими КНДР виявилося, що вони воюють гірше, ніж російські солдати, а також вони зазнають великих втрат. Водночас Північна Корея продовжує передавати РФ багато зброї - ракети, снаряди та артсистеми.

Вас також можуть зацікавити новини: