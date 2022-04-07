Міські влади донецьких міст заявили про готовність розміщення немісцевих на ніч.

Майже 500 евакуйованих мешканців Луганщини застрягли на вокзалі на Донеччині через пошкодження окупантами шляхопроводу.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначає, що це сталося через те, що ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове, а це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман.

Він зазначив, що тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди, а пасажирів заблокованих поїздів розміщують на вокзалі до уточнення ситуації.

"Міські влади донецьких міст заявили про готовність розміщення немісцевих на ніч", - пише він.

Гайдай зазначає, що евакуація зі Сходу заблокована, але сподівається, що залізничники впораються з пошкодженнями.

Нагадаємо, на Луганщині українські військові захопили ворожі позиції та зброю. Захисники України, зокрема, поранили щонайменше трьох супротивників.

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