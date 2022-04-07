З початку повномасштабної війни РФ проти України в Луганський області був обстріляний кожний медичний заклад.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні. З початку повномасштабної війни Росії та України, в нашій області був обстріляний кожний медичний заклад", - наголосив він.
Голова ОВА переконаний, що російські військові умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я - аби поранені не мали шансів вижити.
Гайдай також розповів про зруйновану сучасну лікарню в Рубіжному, яка залишилася на окупованій частині міста.
Зараз російські військові знімають так відео, звинувачуючи у руйнуваннях українських військових.
"Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію Закону про колаборантів", - переконаний він.
Раніше сьогодні стало відомо, що окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку та будинки у Лисичанську.