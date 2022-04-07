Російські військові умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я.

З початку повномасштабної війни РФ проти України в Луганський області був обстріляний кожний медичний заклад.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні. З початку повномасштабної війни Росії та України, в нашій області був обстріляний кожний медичний заклад", - наголосив він.

Голова ОВА переконаний, що російські військові умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я - аби поранені не мали шансів вижити.

Гайдай також розповів про зруйновану сучасну лікарню в Рубіжному, яка залишилася на окупованій частині міста.

Зараз російські військові знімають так відео, звинувачуючи у руйнуваннях українських військових.

"Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію Закону про колаборантів", - переконаний він.

Раніше сьогодні стало відомо, що окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку та будинки у Лисичанську.

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