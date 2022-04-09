Військових потрібно кілька місяців навчати використанню натівських технологій за кордоном, що зупиняє постачальників.

Деякі країни готові допомогти Україні перейти з радянських технологій на сучасне озброєння зразка НАТО заради перемоги над Росією.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

"Деякі прихильники України готові почати допомагати їй у переході від радянської зброї до більш сучасного обладнання натівського зразка в конфлікті з Росією, враховуючи перспективу, що війна затягнеться на місяці чи навіть роки", - йдеться у повідомленні.

Деякі союзники можуть почати тренувати українські війська за межами країни, щоб мати можливість підтримувати та використовувати більш складну зброю, стверджують люди, знайомі з дискусіями між Групою семи та членами НАТО. Метою буде допомогти Україні поступово перейти до стандартів НАТО.

Закордонні партнери утримуються від постачання новітньої зброї в Україну через те, що для її застосування військових необхідно навчати та готувати.

Східні країни-учасниці НАТО самі поступово позбавляються зброї радянської епохи.

Як відомо, Словаччина пообіцяла передати Україні зенітно-ракетний комплекс С-300, виготовлений у Росії, а натомість отримає із США систему протиракетної оборони Patriot.

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