Біля узбережжя Маріуполя днями підірвався на міні російський десантний катер "Акула".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Так, 30 червня з'явилася інформація про "самоліквідацію" російського катера. Нині ж з'явилося підтвердження - десантна "Акула" дійсно підірвалася. Також вже відомо, що разом з катером "на концерт до Кобзона" відправилися російські моряки.
"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, у морській зоні України окупанти "розкидали" до 600 мін, які дрейфують в акваторії Чорного моря.
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