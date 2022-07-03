Наразі відомо, що в результаті підриву загинули три моряки ЧФ РФ.

Біля узбережжя Маріуполя днями підірвався на міні російський десантний катер "Акула".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, 30 червня з'явилася інформація про "самоліквідацію" російського катера. Нині ж з'явилося підтвердження - десантна "Акула" дійсно підірвалася. Також вже відомо, що разом з катером "на концерт до Кобзона" відправилися російські моряки.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у морській зоні України окупанти "розкидали" до 600 мін, які дрейфують в акваторії Чорного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: