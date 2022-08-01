На його думку, Росія не зможе вийти на кордон Херсонської області.

У військ РФ є завдання - мінімум вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей до кінця літа. Додатковим завданням був вихід на адмінкордони Херсонської області.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Вони постійно переносять цю дату, вони хотіли вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області спочатку до кінця травня, потім до кінця червня, потім до кінця липня... Але насправді вони хоч і небагато, але більше втрачають, ніж здобувають в цій області, то у них наступна проміжна ідея: до кінця літа вони спробують захопити стільки, скільки зможуть, потім провести на цих територіях псевдореферендуми. Питання про проведення референдумів збіглося з єдиним днем голосування у РФ, 11 вересня ці референдуми мають пройти, і за їхніми підсумками вони будуть "долучати" ці території до складу РФ, тобто анексувати", - заявив нардеп.

На його думку, Росія не зможе вийти на кордон Херсонської області.

"Вони навряд чи вийдуть на кордони Херсонської області навіть за оптимістичних для них розрахунків, і точно вони не зможуть захопити всю Запорізьку область, то вочевидь з Херсонської і Запорізької області вони вигадають якусь "таврійську губернію", об'єднають туди увесь окупований південь, який анексують як окремий суб'єкт, не прив'язуючись до адмінкордонів", - додав Рахманін.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW) членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки "референдумів" щодо їхньої анексії.

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