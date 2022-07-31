Заступник очільника Херсонської облради підкреслив, що після ремонтних робіт координати Антонівського мосту не зміняться.

Російські окупанти намагаються відновити Антонівський міст у Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів - просто накривають плитами пошкоджені ділянки. За непідтвердженою поки інформацією, для цього вони збиралися використовувати ПАГи, аеродромні плити. Природно, якість ремонту і надійність моста після нього викликають великі сумніви. У будь-якому разі, координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться", - зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському мосту біля окупованого Херсона. Міст не було знищено, але були зруйновані логістичні та транспортні шляхи російських загарбників.

31 липня стало відомо, що супротивники, ймовірно, почали ремонтувати пошкоджений міст.

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