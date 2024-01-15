У Кремлі заявили, що переговори в Давосі щодо України безперспективні, бо там немає Росії.

У Кремлі заявили, що переговори в Давосі щодо мирних пропозицій України нічого не дадуть, оскільки Росія не бере участі в дискусіях, пише Reuters.

"Це просто розмови заради розмов", - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про дискусії щодо України в Давосі.

"Цей процес не може бути спрямований на досягнення якихось конкретних результатів з очевидної причини - ми в ньому не беремо участі. Без нашої участі будь-які дискусії позбавлені будь-якої перспективи, будь-яких результатів", - сказав він.

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Форум у Давосі - що відомо

Держсекретар США Ентоні Блінкен, президент Франції Еммануель Макрон і ключові лідери Близького Сходу візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, поставивши переговори про припинення війни в Україні на перше місце в порядку денному.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Швейцарії, під час якого, зокрема, візьме участь у Давоському форумі.

За словами президента, він проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку євроатлантичної інтеграції України, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України

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