"Ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

Сполучені Штати розробляють план на випадок непередбачуваної поведінки Росії, якщо Путін все ж зважиться застосувати ядерну зброю проти України. Задля цього у Білому домі зібрали команду фахівців.

Як заявив The New York Times високопоставлений представник адміністрації президента Сполучених Штатів, будь-яке використання Росією "малої" тактичної ядерної бомби – навіть на території України і не спрямованої проти члена НАТО – означатиме для альянсу і США те, що "всі ставки зроблені".

Проте уточнювати будь-що він відмовився.

Голова комітету з питань оборони, сенатор з Рой-Айленда Джек Рід прогнозував Росії "наслідки" за застосування зброї масового знищення проти України. Оскільки радіація може проникнути на територію альянсу.

Співрозмовник видання додав, що поки Вашингтон та розвідка НАТО не бачили ніяких дій з боку російських військових, які означали б підготовку РФ до застосування ядерної зброї.

Водночас у Білому домі з висновками щодо цього обережні, оскільки "на мапу поставлено значно більше, ніж Україна".

Якщо Путін цілеспрямовано вдарить по країні НАТО, то він не тільки спрямує сили альянсу проти Росії, а й, імовірно, зіткнеться з військами НАТО на території України, заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Білий дім вже зібрав групу фахівців для оцінки ядерної загрози з боку Російської Федерації та для розробки комплексу заходів у відповідь, якщо така атака станеться.

Крім того, Вашингтон вивчає заходи у відповідь, якщо Путін дасть наказ атакувати колони з озброєнням для України, і на наміри Росії відкрити фронт у Молдові та Грузії.

"Ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

22 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже за два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".

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