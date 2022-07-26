Однією з особливостей Tempest стане штучний інтелект, який допоможе пілотові в ситуаціях, коли він - на межі сил і можливостей або в стані сильного стресу.

У Великобританії працюють над створенням літака Tempest з штучним інтелектом, який в екстрених ситуаціях зможе підстрахувати і навіть замінити пілота, взявши на себе його функції.

Як повідомляє Бі-бі-сі, над новинкою працюють британська BAE Systems, Rolls-Royce, європейська European missiles group MDBA та італійська Leonardo.

Демонстраційний екземпляр реактивного літака Tempest розробники обіцяють випустити до 2027 року. Його збиратимуть у Великобританії, на заводі в ланкаширському Уортоні, там же пройдуть і випробування.

Однією з особливостей Tempest стане штучний інтелект (ШІ), який допоможе пілоту в ситуаціях, коли той перебуває на межі сил і можливостей або в стані сильного стресу.

Датчики в шоломі пілота будуть зчитувати сигнали людського мозку та іншу медичну інформацію. Таким чином, під час випробувальних польотів "розумний шолом" збере базу унікальних біометричних і психометричних даних конкретного пілота, яка дозволить бортовому ШІ втрутитися і взяти на себе управління, якщо датчики вкажуть, що льотчику потрібна допомога - наприклад, якщо той втратить свідомість.

Коли зображення Tempest були вперше оприлюднені в 2018 році, його охрестили "вагітним пеліканом". З тих пір літак покращав: його обриси стали витонченіші, а вага - меншою.

Передбачається, що під час польотів Tempest буде постійно оточений бойовими дронами, які розробники винищувача називають "додатковими засобами".

Ідея Джона Стокера, директора з розвитку бізнесу Tempest - побудувати новий винищувач з системами, які можна буде модернізувати, робити їм апгрейд так само просто, як завантажувати додаток на смартфон.

Велика частина виробництва винищувача Tempest буде автоматизована, причому все буде влаштовано так, що роботи на виробничій лінії зможуть обмінюватися даними з постачальниками, щоб швидше отримувати необхідні деталі.

В рамках виробництва BAE Systems і Leonardo також співпрацюватимуть з японською Mitsubishi - проект майбутнього винищувача Mitsubishi F-X має багато спільного з Tempest.

Це новий досвід для європейського аерокосмічного бізнесу: більш тісна співпраця з Японією стала можливою, оскільки проекти тепер "живуть" в цифровому середовищі.

"Зараз все можна робити набагато швидше, спільна робота - набагато простіша. Ми не возимо портфелі з кресленнями між Токіо і Уортоном", - пожартував Стокер.

Підрозділ, які займається радіолокацією, теж співпрацює з Mitsubishi. І їх методи роботи змінюють популярне уявлення про радар як про тарілку, що обертається і сканує простір і відбиває сигнали від об'єктів, які наближаються. Тарілка поступилася місцем цифровому аналізу даних, отриманих датчиками.

Однак людський мозок не здатний обробити стільки інформації, скільки вловлюють датчики. Тому наявність ШІ критично важлива в аналізі та обробці потоку даних.

Очікується, що в Tempest штучний інтелект буде діяти як свого роду воротар, що позбавляє пілота зайвого перевантаження інформацією, що надходить.

Весь проект розробляється паралельно з виробником зброї MBDA. Передбачається, що ракети будуть запускатися з Tempest, але також можуть бути передані одному з супроводжуючих дронів - в тому випадку, якщо з'явиться більш важлива або термінова ціль.

Новій складній системі будуть потрібні нові двигуни, які проектує Rolls-Royce, причому двигуни будуть відповідати не тільки за політ літака, але і за роботу всієї його цифрової начинки.

Головна інженерна складність полягає в тому, що від постійного збору і обробки даних сенсорами, встановленими на самому літаку і всередині, винищувач може перегрітися, як ноутбук, в якому одночасно відкриті кілька "важких" програм.

Інженери Rolls-Royce зараз вирішують, як позбутися зайвого тепла, зберігши при цьому достатньо енергії, щоб підтримувати роботу всіх цифрових пристроїв Tempest.

Уряд Великобританії вже виділив 2 млрд фунтів стерлінгів на проект Tempest, і ця сума напевно в кілька разів збільшиться, перш ніж літак буде введений в експлуатацію.

Критики ставлять питання: якщо Tempest такий дорогий, то чому б на ці гроші просто не побудувати більше існуючих винищувачів Typhoon?

У BAE Systems у відповідь на це заявляють, що до 2040 року Великобританія і її союзники зіткнуться з новими загрозами і більш досконалою зброєю противника, що бде вимагати адекватної відповіді - наприклад, у вигляді винищувача нового покоління.

Крім того, уряд Великобританії сподівається окупити витрати на розробку Tempest так само, як це сталося з винищувачем Typhoon, який користувався великим експортним успіхом. Розробники Typhoon стверджують, що його продажі принесли в бюджет Великобританії 21 млрд фунтів стерлінгів і створили понад 20 тис. робочих місць.

І британський уряд, і консорціум виробників Tempest розраховують, що "розумний літак" повторить успішний досвід свого попередника.

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