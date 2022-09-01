Ігри були покликані допомогти ЗСУ зрозуміти, які сили треба зібрати, щоб за різних сценаріїв досягти успіху.

США радили Києву провести контрнаступ на обмеженій ділянці фронту, щоби не загрузнути в інтенсивних боях.

Про це пише CNN з посиланням на багатьох американських і західних офіційних осіб, а також на українські джерела.

Напередодні контрнаступу Штати провели з Україною "військові ігри", покликані допомогти ЗСУ зрозуміти, які сили треба зібрати, щоб за різних сценаріїв досягти успіху.

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Американські чиновники спостерігають посилення паритету між українськими та російськими військовими. Хоча Росія, як і раніше, зберігає перевагу в артилерії й особовому складі. Співрозмовники телеканалу поки утримуються від яких-небудь прогнозів щодо деокупації міст і сіл ЗСУ.

Українці ж закрили важливий "пробіл", зазначають західні чиновники, зокрема завдяки РСЗВ HIMARS, з яких Україна останніми місяцями завдавала ударів по тилу окупантів.

Понад те, дехто з військових джерел CNN стверджує, що Україна компенсувала перевагу Росії у щільності вогню своєю "компетенцією".

У матеріалі також йдеться про те, саме Україна стоїть за вибухами на військових об’єктах росіян в Криму, що було частиною підготовки до початку контрнаступу на півдні.

"Я не думаю, що поки можливо підтвердити масштаби українського наступу, проте вони, безумовно, вплинули на здатність Росії рухатися на північ та південь через (Дніпро) мости. А що стосується майбутніх перспектив, я би зауважив, що Україна набагато ближча до паритету чисельності військ у Херсоні, ніж це було останніми тижнями", - зазначив високопоставлений представник НАТО.

Атаки на об’єкти окупантів в Криму на Заході називають "особливо розумною стратегією", оскільки саме півострів "є стартовим майданчиком для операцій ЗС РФ на півдні України".

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ офіційно оголосили про контрнаступ на півдні 29 серпня. За цей час українські сили вже посунули лінію фронту, констатували в британській розвідці.

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