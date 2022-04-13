Наголошується, що такі "спостережники" є важливими перепонами на шляху нашого війська.

Сили Спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт російських окупантів.

Як йдеться у повідомленні Сухопутних військ України, військовим вдалося ліквідувати особовий склад РФ. Також взяли їхні документи та зброю.

"Такі "спостережники" є важливими перепонами на шляху нашого війська. І задля безпечного проходу українських воїнів попередньо виконуємо завдання щодо їх знищення", – кажуть у ЗСУ.

Раніше командування Сил спеціальних операцій ЗСУ опублікувало фото українського снайпера на позиції. У ССО наголосили, що це фото є важливим для них.

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